BARVIP – это уникальный поставщик веселья! Для гостей мы предлагаем лучшие развлечения, море алкоголя, самые сумасшедшие сценарии! Любой проект выполняется лучшими из лучших, что обеспечивает нам отличную репутацию и позволяет держаться на топовых позициях в рейтинге кейтеринговых компаний столицы. Летающие бутылки и шейкеры, жонглирующие бармены, веселая музыка, зажигательные танцы с напитками в руке, фейерверки, детские бармен-шоу и многое другое. Мы лучшие в своем деле, о чем Вам скажет статистика ниже!

Выездной бар в любой точке мира Выездной бар – это роскошная и выгодная возможность разнообразить любое мероприятие, сделать его более живым и ярким. Вы хотите создать для своих близких, друзей или коллег зрелищную и просто невероятную атмосферу на юбилее, свадьбе или корпоративе? Ниже Вы можете увидеть презентацию нашего бара, что позволит Вам оценить все достоинства выездного коктейль-бара. Здесь указана стоимость бара, ассортимент предоставляемых услуг, выбор коктейлей, ассортимент мобильных барных стоек, виды униформы нашего персонала, тарифы и особенности сотрудничества с нами.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЫЕЗДНОГО БАРА Лучшие профессиональные бармены, огромный ассортимент популярных напитков, комфортная стоимость и эффектные шоу – мы знаем, чего желает клиент и предоставляем качественное обслуживание для любых мероприятий. Для Вас подбирается профессиональное оборудование, лучшие рецепты коктейлей, наилучшие варианты оформления бара. Оставляйте заявки, и мы Вам перезвоним для оформления заказа.

Современный выездной бар на мероприятие представляет собой мобильную барную стойку, декорированную в соответствии с тематикой праздника. Ниже Вы можете увидеть фотографии нашего мобильного бара и наших услуг. Для вас предлагается недорогая аренда выездного бара, которая позволяет оборудовать любое мероприятие и провести незабываемый праздник в домашних условиях, на улице или же в офисной обстановке.

Выездной бар в Москве от BARVIP – это первоклассные бармены, специальный дресс-код, уникальный набор коктейлей, высокий профессионализм персонала компании. Вас ждут потрясающие выступления, вкуснейшие алкогольные и безалкогольные напитки, стилизованное оформление в соответствии с последними модными тенденциями барного искусства. Не верите? Смотрите видео ниже!

Программа лояльности Для каждого клиента предоставляется приятная программа лояльности, которая зависит от количества заказанных коктейлей. Чем больше Вы заказываете, тем больше услуг получаете в подарок. Программа начинает действовать от 100 коктейлей, потому будьте внимательны при заказе и пользуйтесь нашими уникальными предложениями.

Бармен-шоу Вы хотите получить яркий праздник дома или в офисе? Вам подойдет наше грандиозное решение под названием «бармен-шоу». Вас ждут лучшие бармены с высокой квалификацией, грамотные и опытные мастера барного искусства – участники специальных соревнований, и просто креативные люди, которые готовы создать для Вас настоящее чудо! Профессиональные flair-бармены воплощают для Вас различные идеи и технологии в области барного искусства, они выполняют различные трюки, готовят коктейли на Ваших глазах и радуют Вас невероятно мастерскими шоу!

Бармен-шоу на свадьбу или корпоратив, на выставку, на юбилей или офисную презентацию – наши услуги будут актуальны для любых важных событий Вашей жизни или жизни Ваших близких. Смотрите презентацию нашего бармен-шоу, где можно найти информацию о предоставляемых нами пакетах услуг, предлагаемых нами соревнованиях и трюках.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ БАРМЕН-ШОУ

Вас ждут: стойка с подсветкой, интерактив с гостями, холодные фонтаны и море незабываемых эмоций. Яркие трюки для Вас выполняют мастера своего дела, в полной мере владеющие искусством бармена. Бармен-шоу заказать в Москве можно по выгодным ценам. Смотрите фото ниже, чтобы узнать, что ждет Вас на будущем мероприятии.

Мастера барного кейтеринга подходят к каждому торжеству с особым вниманием, мы учитываем каждую мелочь и воплощаем для Вас любые идеи. Фееричные трюки, пиротехнические установки, или приготовление подарочных коктейлей – смотрите видео и сами сможете убедиться в высоком профессионализме нашей команды!

Пирамида из шампанского – жемчужина вашего события Пирамида из шампанского – это зрелищно, ярко, незабываемо. Это удивительный вариант для любого торжества. Нередко заказываются такие пирамиды на юбилей или корпоративы, однако и на свадьбе горка бокалов будет смотреться особенно изысканно. Пирамиды могут иметь различное исполнение – презентация ниже покажет Вам, как именно располагаются бокалы и какую комбинацию мы можем Вам предложить.

Выездной бар, Пирамида из шампанского - наше Бармен шоу от компании BARVIP Бармен шоу - это артистичное приготовление напитков с абсолютно разными захватывающими трюками! Прежде всего, это толпа зрителей, энергия, движение, отточенные броски и захваты бутылок и шейкеров. Шоу окунает всех присутствующих в незабываемую сказку и замечательно поднимает настроение гостей. Мы способны удивить всех! От самых маленьких до самых взрослых.В программе будут коктейли, которые сложно или невозможно приготовить в домашних условиях. Достаточно бюджетный вариант, в отличие от других шоу. При условии, что бармен-шоу длится на протяжении всего мероприятия. Выездной бар отличается непосредственным контактом с гостями. Бармен без особого труда привлечет к фокусам гостей, покажет мастер-класс, проведет уникальные конкурсы.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПИРАМИДА ИЗ ШАМПАНСКОГО

Стоимость услуги не включает в себя стоимость шампанского, напиток нужно заказывать отдельно, однако мы предлагаем Вам зрелищное разрешение, которое будет обладать весьма комфортной и невысокой стоимостью. Заказ доступен от 5 и до 10 ярусов, которые включают в себя разное количество бокалов. Так приятно наблюдать за тем, как пирамида окутывается легкой дымкой, и как красиво по бокалам стекает игристый напиток. Посмотрите фотографии наших пирамид из бокалов.

Это торжественный элемент для праздника – горка из бокалов подойдет для любого мероприятия, где будет уместен алкоголь – на частной вечеринке, корпоративе, свадьбе, юбилее, годовщине и др. Пирамиду шампанского заказать можно в день рождения или в любой другой особенный для Вас день. Это сделает праздник незабываемым и ярким, а также позволит Вам угостить своих гостей вкусным и ароматным алкогольным напитком. Такая нестандартная подача спиртного не оставит никого равнодушным! Мы предлагаем Вам посмотреть видео с мероприятий для понимания эксклюзивности услуги. Услуга пирамиды из шампанского на свадьбу или другое мероприятие включает в себя: инсталляцию из бокалов, шоу их наполнения, украшение пирамиды фруктами, яркий светящийся стол, сухой лед для спецэффектов.

Для своих гостей мы предоставляем комплексные предложения, которые включают в себя весь необходимый спектр услуг. Серебро, золото, платина или бриллиант – мы готовы подстроиться под Ваши желания и потребности, и предложить Вам актуальный пакет услуг.

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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Развитие профессиональных навыков, постоянная доработка сценариев, совершенствование своих умений, расширение ассортимента напитков, применение инновационных технологий – наша компания не стоит на месте и регулярно пополняет свои умения и знания в области барного искусства. В нашем исполнении даже пирамида из бокалов шампанского будет смотреться особенно утонченно. Так почему выбирают нас?

Применение профессионального опыта, наличие лучших организаторов, яркие и неповторимые бармен-шоу в Москве – все это гарантирует Вам безупречный результат. Вы можете контролировать процесс подготовки к празднику, внося свои коррективы. Мы готовы выслушать любые пожелания и сделать для Вас то, что не сделает больше никто. Отпраздновать свадебную церемонию, провести юбилей любимой жены, поздравить друга с рождением сына или провести для своих коллег корпоратив, отпраздновать выход новой коллекции в компании, поздравить родителей с юбилеем – на наш выездной бар цена будет выгодной и приятной для каждого клиента или заказчика. А кофейный бар удивит Вас качественными безалкогольными напитками! Как работает наша команда? Вы приходите к нам с идеей, задаете интересующие Вас вопросы, мы подробно и развернуто отвечаем на каждый из них и поясняем, что будет лучше для Вашего мероприятия, предлагаем свои варианты торжества, дополняем их современными решениями и показываем Вам предварительный результат. Вы можете посмотреть фото пирамиды из шампанского, видео наших бармен шоу на празднике или изучить меню, чтобы сделать заказ.

КАК МЫ РАБОТАЕМ ОБРАЩЕНИЕ Принимаем заявку, отвечаем на предварительные вопросы, согласовываем время встречи ОБСУЖДЕНИЕ Узнаем о Ваших идеях, пожеланиях и предпочтениях КОНЦЕПТ Разрабатываем и предлагаем на Ваш выбор несколько вариантов проведения праздника РЕАЛИЗАЦИЯ Подписываем договор. Реализуем проект. Вы получаете отчет о каждом этапе работ БОНУС В подарок Вы получаете 10% скидочную карту на все виды услуг Оставить заявку и получить бонус Ваше имя: Ваш телефон: Ваш e-mail:



Вы еще сомневаетесь, стоит ли заказывать наше бармен-шоу на мероприятие? Изучите отзывы о наших услугах или оставьте на странице собственное мнение, которое поможет другим сделать правильный выбор. Мы не станем уверять в собственном профессионализме, отзывы клиентов – наилучшее подтверждение наших способностей и талантов! BARVIP открыт для каждого! Вы можете просмотреть презентации наших работ, увидеть, как мы работаем в команде и какой результат предоставляем своим клиентам. Мы ценим каждого из Вас, и предлагаем недорогой выездной бар на свадьбу, день рождения или другую памятную дату для Вас и Ваших близких!

ОТЗЫВЫ рекламное агентство Венеция 22.01.2020 Спасибо БарВип за создание прекрасной атмосферы праздника. Очень понравились сотрудники, которые очень ответственно и аккуратно подошли к своей работе. Приехали вовремя, все приготовили. Большие молодцы. Надеемся, что в дальнейшем также будем приглашать выездной бар на банкеты. ООО "Премиум Эвент" 22.01.2020 Обратились в данную фирму по рекомендации партнеров. На корпоратив по случаю Нового Года пригласили бармэн шоу. Все прошло отлично, гости были довольны. Шоу очень понравилось, очень умелая команда и быстро смогли заинтересовать зрителя. Что же касается коктейлей, то здесь также на 5 баллов. Вкусно и качественно. OMG consulting 21.01.2020 На нашем мероприятии присутствовал выездной бар от барвип. В целом, впечатление очень хорошее. Ребята старались никого не обделить внимание, вели себя вежливо и отлично показали себя с профессиональной стороны. Однозначно можно оценить работу барменов на 100 баллов из 100. В дальнейшем планируем обратиться ещё. ОМТ 21.01.2020 Все супер, ребят. Организовывали мероприятие по случаю дня рождения руководителя и заказом услуги выездного бара по золотом тарифа. Шоу просто огонь, таких манипуляций с алкоголем ещё нигде не видели, очень виртуозные бармены. Коктейли всем понравились, алкоголь качественный. Все на уровне. Молодцы! Делайт 21.01.2020 На мероприятие заказывали выездной бар по бриллиантовому тарифу. Ребята отработали просто прекрасно. Было приготовлено несколько сотен коктейлей, бармены устраивали просто фантастические шоу, привлекали гостей. Также была организована пирамида и 120 бокалов шампанского. В целом все просто потрясающе и на высшем уровне. Обязательно в будущем пригласим ребят ещё. ООО "МЫ" 20.01.2020 Заказывали на мероприятие бармен шоу от барвип и услуги бармена. Впечатления остались положительными. Выбранный заранее дресс-код соответствовал. Отдельное Спасибо за шоу, за зажгли на ура, даже не думали, что это создаст такой фурор. Коллеги по цеху теперь выпрашивают контакты. Яндекс Такси 20.01.2020 Все прошло идеально. Ни разу не пожалели, что остановили выбор на Барвип. Приехали вовремя, персонал вежливый, внимательный. Коктейли все были очень вкусными, гости, во всяком случае, отзывались положительно. В будущем мероприятия также будем доверять только вам! ОРИС ГРУПП 20.01.2020 Спасибо за крутое бармэн шоу, организация просто потрясающая. Бармэны все с иголочки, опрятные, с улыбкой на лице. Все сотрудники нашей организации остались под впечатлением, до сих пор вспоминаем. Очень благодарны за великолепное шоу. Посмотреть все отзывы Оставить отзыв прямо сейчас Оставить отзыв прямо сейчас Ваше Имя *: Ваш Телефон *: Ваш E-mail *: Ваш Отзыв *: Ваше Фото *:



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